Партнеры агрегатора «Яндекс.Такси» отбивают пассажиров у привокзальных «бомбил» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени привокзальные «бомбилы» разозлились на водителей «Яндекс.Такси» из-за того, что те стали нарушать негласные правила, забирая пассажиров у железнодорожного и автовокзалов. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, на этой почве между водителями уже произошло несколько стычек.

«Так всегда было: на вокзалах работают одни люди, в городе зарабатывают другие. Соответственно, мы не лезем в город, а водители „Яндекса“ и другие таксисты — на вокзалы. С недавнего времени ребята начали забывать об этом. Некоторым пришлось напомнить», — рассказал агентству один из привокзальных таксистов на условиях анонимности.

Один из водителей «Яндекс.Такси» пояснил URA.RU, что партнеры агрегаторов вынуждены отбивать пассажиров у «бомбил» из-за низких заработков. «Бонусы получить все сложнее, план выполнить — тоже. Если тысячу-полторы за смену зарабатываешь, то, можно сказать, повезло. А у вокзалов места хлебные. Почему там снимают сливки одни и те же люди? Мне непонятно. Они такие же таксисты, как и мы. Так что будем работать там, где посчитаем нужным», — пояснил агентству собеседник, попросив об анонимности.

В центральный офис «Яндекс. Такси» направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее агентство писало о том, что из-за войны двух агрегаторов в Тюмени упали цены на услуги такси.