Трансфер Пригожина Навальному был заморожен в Charite

Блогер Алексей Навальный не получил миллион рублей, отправленный ему бизнесменом Евгением Пригожиным. Трансфер был заморожен клиникой Charite.
В компанию бизнесмена Пригожина «Конкорд» поступил запрос от немецкого издания t-online.de. Журналисты поинтересовались, действительно ли Пригожин переводил деньги и на что они были потрачены.
«Пригожин перечислил в Charité 1 миллион рублей на лечение Навального. Платеж вернули сегодня», — заявили в пресс-службе «Конкорда».
По данным компании, Charite могла вернуть деньги по двум причинам. Первая — бизнесмен Пригожин находится под европейскими санкциями, вторая — в случае использования денег клинике придется отчитаться перед Пригожиным о тратах.
URA.RU направило запрос в клинику Charite. В нем агентство поинтересовалось, получала ли клиника деньги от Пригожина и если да, то почему не стала их тратить.
Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Навальный впал в кому, позднее его перевезли в немецкую клинику Charite. Позже в правительстве Германии заявили, что в организме Навального были обнаружены следы яда из группы «Новичок». Посольство РФ в Берлине запросило консульский доступ к Навальному.
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