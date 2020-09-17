Трансфер Пригожина Навальному был заморожен в Charite

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Митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы. Москва, навальный алексей, триколор, флаг россии, российский флаг
Алексей Навальный проходит лечение в клинике Charite Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Блогер Алексей Навальный не получил миллион рублей, отправленный ему бизнесменом Евгением Пригожиным. Трансфер был заморожен клиникой Charite.

В компанию бизнесмена Пригожина «Конкорд» поступил запрос от немецкого издания t-online.de. Журналисты поинтересовались, действительно ли Пригожин переводил деньги и на что они были потрачены.

«Пригожин перечислил в Charité 1 миллион рублей на лечение Навального. Платеж вернули сегодня», — заявили в пресс-службе «Конкорда».

По данным компании, Charite могла вернуть деньги по двум причинам. Первая — бизнесмен Пригожин находится под европейскими санкциями, вторая — в случае использования денег клинике придется отчитаться перед Пригожиным о тратах.

URA.RU направило запрос в клинику Charite. В нем агентство поинтересовалось, получала ли клиника деньги от Пригожина и если да, то почему не стала их тратить.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Навальный впал в кому, позднее его перевезли в немецкую клинику Charite. Позже в правительстве Германии заявили, что в организме Навального были обнаружены следы яда из группы «Новичок». Посольство РФ в Берлине запросило консульский доступ к Навальному.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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