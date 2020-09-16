16 сентября 2020

Опубликовано последнее письмо Тесака. СКРИН

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Марцинкевич рассказал, что боялся жизни в тюрьме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Максим «Тесак» Марцинкевич перед смертью написал письмо своей девушке, в котором извинился перед ней за поступок. Скан письма опубликовал telegram-канал Baza.

«Прости меня за то, что я это сделал. Но другого пути для себя я не вижу», — написал он. Марцинкевич рассказал, что не боялся смерти, но боялся того, что его жизнь в тюрьме превратится в мучение. «Инстинкт самосохранения, правда, мешает. Ну, ничего, с ним справлюсь», — добавил он. Марцинкевич подчеркнул, что принял взвешенное решение.

Он написал, что раскаивается в своих националистических взглядах и сожалеет, что не успел реализовать «проект, развенчивающий националистические, социалистические и религиозные заблуждения». Также он выразил надежду, что этот проект реализует кто-то другой.

Ранее адвокат семьи националиста попросил открыть уголовное дело из-за смерти Марцинкевича в следственном изоляторе, передает «Национальная служба новостей». Следственный комитет России подтвердил, что Марцинкевич совершил суицид и признаков криминальной смерти нет, передает RT.

Фото: telegram-канал Baza

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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