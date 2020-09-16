Максим «Тесак» Марцинкевич перед смертью написал письмо своей девушке, в котором извинился перед ней за поступок. Скан письма опубликовал telegram-канал Baza.
«Прости меня за то, что я это сделал. Но другого пути для себя я не вижу», — написал он. Марцинкевич рассказал, что не боялся смерти, но боялся того, что его жизнь в тюрьме превратится в мучение. «Инстинкт самосохранения, правда, мешает. Ну, ничего, с ним справлюсь», — добавил он. Марцинкевич подчеркнул, что принял взвешенное решение.
Он написал, что раскаивается в своих националистических взглядах и сожалеет, что не успел реализовать «проект, развенчивающий националистические, социалистические и религиозные заблуждения». Также он выразил надежду, что этот проект реализует кто-то другой.
Ранее адвокат семьи националиста попросил открыть уголовное дело из-за смерти Марцинкевича в следственном изоляторе, передает «Национальная служба новостей». Следственный комитет России подтвердил, что Марцинкевич совершил суицид и признаков криминальной смерти нет, передает RT.
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