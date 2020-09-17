17 сентября 2020

Россию объявили «главной военной угрозой» для Европы

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Россия является главной военной угрозой для стран Европы, уверен помощник госсекретаря США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия является главной военной угрозой для Европы. С таким заявлением на слушаниях в комитете по иностранным делам выступил помощник госсекретаря США Филип Рикер.

«В то время, как мы сталкиваемся с растущей угрозой Китая в Европе, мы не должны забывать, что Европа остается в центре внимания продолжающейся российской агрессии и ее злонамеренного влияния», — приводит РИА «Новости» слова Рикера, который подчеркнул, что РФ «продолжает оставаться главной военной угрозой для Европы».

В середине августа министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные в Европе перегруппировываются для наращивания военного присутствия у границ РФ. Такая стратегия, по его словам, направлена на сдерживание российской стороны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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