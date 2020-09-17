Россию объявили «главной военной угрозой» для Европы

Россия является главной военной угрозой для Европы. С таким заявлением на слушаниях в комитете по иностранным делам выступил помощник госсекретаря США Филип Рикер.
«В то время, как мы сталкиваемся с растущей угрозой Китая в Европе, мы не должны забывать, что Европа остается в центре внимания продолжающейся российской агрессии и ее злонамеренного влияния», — приводит РИА «Новости» слова Рикера, который подчеркнул, что РФ «продолжает оставаться главной военной угрозой для Европы».
В середине августа министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные в Европе перегруппировываются для наращивания военного присутствия у границ РФ. Такая стратегия, по его словам, направлена на сдерживание российской стороны.
Подписывайтесь на URA.RU в