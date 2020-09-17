17 сентября 2020

Коронавирус отнимает у людей больше 10 лет жизни

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, анализ, медицина, врачи, медицинская маска, тест, санитарный кордон, коронавирус
Ученые оценили последствия пандемии из расчета «потерянных потенциальных лет жизни» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ученые предложили оценить серьезность последствий пандемии коронавируса при помощи расчета «потерянных потенциальных лет жизни». Эта величина показывает разницу между ожидаемой продолжительностью жизни человека и его возрастом на момент смерти. Результат — от 11 до 14 лет.

«Сначала исследователи разделили всех умерших в Америке за период с марта по май 2020 года по основным причинам смертности. <…>. Затем ученые разделили всех умерших по возрастным категориям, по десять лет в каждой. На основе этих данных авторы работы подсчитали для США потерянные потенциальные годы жизни для каждой из болезней», — пишет газета «Известия».

Согласно результатам, за март-мая коронавирус вызвал наибольшее количество смертей в США, обогнав прежнего лидера — ишемическую болезнь сердца, и лишь немного уступил этому заболеванию по потерянным годам жизни. «Если ИБС приводит к потерям в среднем для одного умершего 12,4 года, для COVID-19 этот показатель составил 10,8 года», — говорится в исследовании.

Аналогичная работа была проведена специалистами в Великобритании. Там результаты показали 14 потерянных лет для мужчин и 12 — для женщин. В России пока потерянные годы можно оценить только приблизительно. Причина в том, что пожилым людям, у которых коронавирус наложился на имеющиеся заболевания, часто причину смерти ставили ишемию, онкологию и т. д. Тем не менее, по оценкам опрошенных газетой экспертов, коронавирус может сокращать жизнь россиян примерно на 5-10 лет.

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