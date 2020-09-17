17 сентября 2020
16 сентября 2020

Глава челябинского района умер от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное заседание с главами городов и районов. Челябинск., неклюдов александр
Александру Неклюдову было 67 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ночь на 18 сентября скончался глава Пластовского района Александр Неклюдов. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Челябинской области Евгений Голицын. По данным агентства, у Неклюдова был диагностирован коронавирус.

«Неклюдов скончался сегодня ночью», — пояснил URA.RU Голицын. Неклюдов руководил районом почти 30 лет. Это был один из самых уважаемых глав в регионе: ему было присвоено звание «Почетный гражданин Челябинской области».

«У него был диагностирован коронавирус, его положили в больницу с пневмонией. Были, к сожалению, сопутствующие заболевания», — сообщил URA.RU источник в районе.

Полномочия Неклюдова на посту главы района истекали этой осенью. Он не собирался избираться на новый срок и хотел идти на отдых. Ему было 67 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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