Глава челябинского района умер от коронавируса

В ночь на 18 сентября скончался глава Пластовского района Александр Неклюдов. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Челябинской области Евгений Голицын. По данным агентства, у Неклюдова был диагностирован коронавирус.
«Неклюдов скончался сегодня ночью», — пояснил URA.RU Голицын. Неклюдов руководил районом почти 30 лет. Это был один из самых уважаемых глав в регионе: ему было присвоено звание «Почетный гражданин Челябинской области».
«У него был диагностирован коронавирус, его положили в больницу с пневмонией. Были, к сожалению, сопутствующие заболевания», — сообщил URA.RU источник в районе.
Полномочия Неклюдова на посту главы района истекали этой осенью. Он не собирался избираться на новый срок и хотел идти на отдых. Ему было 67 лет.
Подписывайтесь на URA.RU в