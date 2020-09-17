17 сентября 2020

В России требуют создать единый список педофилов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят восьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, насилие, детское насилие, педофилия, кукла, педофил, игрушка, насилие над детьми
Депутат Госдумы Пушкина предлагает ставить отсидевшим педофилам GPS-трекеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всех педофилов в России, которые вышли на свободу из тюрьмы, должны вносить в единый открытый реестр и контролировать их. Такую инициативу обсуждают в Госдуме РФ, сообщила зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«Мы вновь обсуждаем идею создания единого открытого реестра педофилов. Я безусловно поддерживаю эту инициативу», — заявила парламентарий РБК. По словам Пушкиной, к этой теме вернулись по инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой после изнасилования и убийства двух девочек в Ярославской области.

Однако депутат считает, что только реестр не снизит количество преступлений сексуального характера. Полиция должна организовать надзор за отсидевшими педофилами, сказала Пушкина. Например, всем освободившимся из тюрьмы за растление малолетних можно ставить GPS-трекеры. Также депутат выступила за отмену сроков давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей.

15 сентября жительница Рыбинска после суточного дежурства в больнице обнаружила в своей квартире тела убитых дочерей, передает Life. По данным следствия, перед смертью несовершеннолетних сестер изнасиловали. Правоохранители подозревают сожителя матери, который уже отбывал наказание за аналогичное преступление. 41-летнего мужчину объявили в федеральный розыск, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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