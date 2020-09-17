Из России вывели рекордную сумму денег

Аналитики объясняют это явление отложенным спросом Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

За июль из России за рубеж физические лица вывели рекордные с октября 2018 года 837 млн долларов. Такие данные следуют из статистики Центробанка РФ.

«Основной объем этих средств был направлен в страны СНГ — 686 млн долларов, оставшаяся часть (152 млн долларов) — в страны дальнего зарубежья», — пишет РБК со ссылкой на данные Банка России. На рекордные показатели повлияли отложенный спрос из-за пандемии и восстановление работы у трудовых мигрантов из государств СНГ, полагают исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова и глава правления Национального платежного совета Алма Обаева.

Ранее сообщалось, что у банков есть право блокировать счета без предупреждения. Например, это может произойти из-за операций с суммами выше 600 тысяч рублей, переводы с юридических счетов на счет физлица, зарубежные операции и другие, не свойственные для клиента, пишет агентство Nation News. А в России могут появится банкоматы с функцией перевода средств по номеру телефона, передает RT.