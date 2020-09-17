17 сентября 2020

Силовики выманили на свидание свердловчанина, бегавшего от тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Уклонистов вывозили микроавтобусами Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области провели массовую облаву на осужденных, скрывающихся от колоний. В ходе операции были пойманы 56 беглецов, сообщает пресс-служба ГУФСИН.

«Чтобы задержание точно состоялось, сотрудники ГУФСИН применили и творческий подход. Например, для задержания одного из осужденных нашли его личную страницу в соцсети, познакомились с ним под видом девушки, начали общение и, войдя в доверие, предложили встретиться. На свидание мужчину задержали», — сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

По данным ведомства, в ходе операции, которая прошла 16—17 сентября, были задержаны 56 лиц, находящихся в розыске. Из них: 51 осужденный находился в розыске ГУФСИН России по Свердловской области, один находился в розыске ГУФСИН России по Тюменской области, четверо, скрывшихся от следствия дознания, находящихся в розыске территориальными органами УМВД. Всего силовики проверили 251 адрес. Для установления местонахождения осужденных, оперативники провели тщательную подготовку: изучали связи и круг общения осужденных, проводили поиски через родственников и знакомых.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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