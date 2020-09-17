Суточный прирост больных коронавирусом в ЯНАО стабилизировался

С начало осени ежесуточный прирост заболевших коронавирусом в ЯНАО не превышает 65 человек. Как сообщил региональный оперативный штаб, 18 сентября было подтверждено 59 новых случаев, из которых семь — у вахтовиков, 52 — у местных жителей.
В 15 действующих лабораториях медики провели 5680 тестов. «Подтвердились 59 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период — 14 341), — говорится в сообщении оперштаба. — За сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, 52 новых случая COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО».
Наибольшее число вновь заболевших отмечается в Салехарде (10) и в Муравленко (8). В Новом Уренгое, долгое время остававшимся эпицентром коронавируса в ЯНАО, за сутки подтвердились всего три новых случая.
При этом выздоровело 20 пациентов. В больницах на сегодняшний день остаются 347 больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями, из них восемь — в тяжелом состоянии, четверо на ИВЛ.
При этом федеральный оперштаб сообщил, что сегодня в России зафиксирован рекордный рост числа заболевших — за сутки в стране подтвердились почти 6 000 новых случаев коронавируса. Выздоровело 5 339 человек.
В ЯНАО до 1 октября введены карантинные мероприятия в связи с действующим режимом повышенной готовности. В регионе запрещены массовые мероприятия, вахтовым рабочим ограничили все контакты, кроме тех. что не связаны с выполняемой ими работой, в общественных местах действует масочный режим, а пожилым людям необходимо соблюдать режим самоизоляции.
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