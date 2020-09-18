В России выявили рекордное число больных коронавирусом в сентябре

В России за минувшие сутки подтверждено 5 905 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Днем ранее новых зараженных было 5 762.
«За последние сутки в России выявлено 5 905 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщении. За сутки скончалось 134 человек, а 5 339 выздоровело.
Лидером по количеству новых заболевших COVID-19 остается Москва (+805). Второе место досталось Санкт-Петербургу (+206). На третьей строчке Ростовская область (+172). Всего с начала пандемии в стране выявили 1 091 186 случаев заражения, 19 195 умерло, 901 207 выздоровели.
Среди регионов УрФО статистика следующая: в Свердловской области — 129 новых случаев коронавируса за сутки. В ХМАО — 81. В Челябинской области — 61. В Пермском крае — 67. В ЯНАО — 59. В Тюменской области — 59. В Курганской области — 28.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в мире обнаружено несколько тысяч мутаций COVID-19, в том числе 22 устойчивых, передает агентство Nation News. Также в ведомстве допустили, что COVID-19 в будущем может стать сезонно болезнью, пишет RT.
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