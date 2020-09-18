Кудрин призвал продолжить выплаты россиянам в кризис

Глава Счетной палаты говорит, что в бюджете РФ есть средства для расширения программ поддержки граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, из резервного фонда России практически не тратились деньги. Поэтому следует увеличить объем средств на финансовую поддержку граждан и бизнеса, предложил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его словам, в августе из резерва направили всего 3,6 млрд рублей на финансирование дефицита бюджета.

«Можно было больше потратить на поддержку граждан и бизнеса. Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла его доля. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь», — написал Кудрин в колонке для РБК.

Также он считает, что российское правительство слишком консервативно тратит средства из федерального резерва. «В августе 2020 года из ФНБ [фонд бюджетного благосостояния] на финансирование дефицита бюджета было направлено только 3,6 млрд рублей, а по итогам года, как я уже говорил, ожидается расходование примерно 350 млрд рублей из этого запаса», — сообщил Кудрин. Он напомнил, что во время кризиса 2008 года потрачено половина резервов.

До 2023 года Минэкономразвития РФ ожидает темпы роста экономики страны выше 3% ежегодно. Тем не менее, Кудрин призвал Москву обратить внимание на регионы. По ожиданиям, к концу года их госдолг поднимется до 2,5 трлн рублей. Поэтому при формировании трехлетнего бюджета необходимо предусмотреть дополнительные трансферты в виде необусловленных дотаций на обеспечение бюджетной устойчивости, резюмирует экономист.

Каждый четвертый россиянин считает себя нищим, большинство называет свое материальное положение средним, пишет «Ридус». Экономисты объясняют это тем, что граждане готовятся к худшим последствиям кризиса.