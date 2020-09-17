Чиновница ушла в отставку после выборов в заксобрание ЯНАО

В мэрии Ноябрьска Надежда Гудкова отвечала за социальный блок Фото: Надежда Гудкова, Instagram

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместитель главы администрации Ноябрьска Надежда Гудкова получила мандат депутата законодательного собрания ЯНАО. Как удалось выяснить URA.RU, сегодня депутат работает в прежнем статусе последний день.

«Сегодня Надежда Гудкова еще работает в администрации, завтра уже нет», — сообщили корреспонденту в приемной Гудковой. О вручении чиновнице депутатского удостоверения также сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Романов.

Кто будет замещать освободившуюся в мэрии должность, пока не раскрывается. По неподтвержденной информации, это может быть Татьяна Вязовецкая — сейчас она занимает должность начальника управления общей политики в администрации города.

Вместе с Гудковой в заксобрание уходит еще один ноябрянин — теперь уже бывший депутат городской думы Виктор Гордиенко. Сегодня от также получил удостоверение депутата регионального парламента.

Выборы в законодательное собрание состоялись 13 сентября. По итогам 18 мандатов достались единороссам, 2 — ЛДПРовцам, по одному — у КПРФ и «Справедливой России»