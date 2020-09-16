16 сентября 2020
15 сентября 2020

В ЯНАО перераспределили мандаты избранных депутатов. Интрига сохраняется

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, дяченко леонид
Главы Надымского района Леонида Дяченко в обновленном списке не оказалось Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Избирательная комиссия ЯНАО распределила по партийным спискам мандаты избранных депутатов, отказавшихся от работы в окружном законодательном собрании седьмого созыва. Три вакантных мандата получили единороссы, один — член ЛДПР, сообщила пресс-служба ямальского избиркома.

«Вакантные депутатские мандаты зарегистрированных кандидатов в депутаты в составе списка партии „Единая Россия“, были переданы Крюку Василию Николаевичу, Казанцевой Анастасии Павловне, Фиголь Наталии Валериевне, — сообщает избирком ЯНАО. — Вакантный депутатский мандат кандидата в депутаты от ЛДПР передан Садовникову Денису Владимировичу». Последний получил мандат Владимира Жириновского, который, как и ожидалось, сохранит место в Госдуме РФ.

Подтверждается ранее озвученная информация о том, что руководитель аппарата губернатора ЯНАО Наталия Фиголь освободит должность в правительстве. Но на этом интрига не заканчивается: в списках по единому избирательному округу остается Григорий Ледков, сложивший сегодня полномочия депутата Госдумы от Ямала.

В итоге в обновленном списке депутатов по территориальным группам произошли изменения: глава Надымского района Леонид Дяченко не вошел в список депутатов, как ожидалось ранее, зато мандаты получили директор АТК «Ямал» Крюк и руководитель ямальского исполкома «Единой России» Казанцева.

Выборы в заксобрание были признаны состоявшимися 16 сентября. По одномандатным округам все 11 мест достались единороссам, они же получили семь мандатов по единому избирательному округу, у КПРФ и СР по одному месту, еще два депутата будут представлены от ЛДПР.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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