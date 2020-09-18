Песков заявил о попытках получить результаты анализов Навального

Россия будет продолжать попытки получить результаты анализов, проведенных у Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Попытки России получить результаты анализов блогера Алексея Навального у организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не увенчались успехом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[В техническом секретариате ОЗХО] нам говорят: „ничего не знаем, обращайтесь к немцам“, а немцы нам — „ничего не знаем, обращайтесь в ОЗХО“», — рассказал Песков. По его словам, Россия будет продолжать попытки получить результаты анализов, проведенных у Навального.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, после чего блогера госпитализировали, он впал в кому. Позднее его доставили в немецкую клинику «Шарите», где Навальный пришел в себя. Немецкая сторона утверждает, что блогер был отравлен. Официальные представители России и военные эксперты заявляют, что эта версия абсурдна, сообщает телеканал 360. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Германия и ОЗХО не реагируют на требования России, которая запрашивает результаты анализов блогера, передает «Национальная служба новостей».