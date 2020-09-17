Военный эксперт нашел нестыковки в истории с Навальным

Никулин рассказал, что в инциденте с Навальным могли быть виновны агенты из Европы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Если бы блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком», он умер бы в течение нескольких минут, а эксперты, проводившие расследование в томской гостинице, тоже должны были пострадать. Об этом URA.RU рассказал бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

«Если бы он был отравлен „Новичком“, мы бы в живых его уже не увидели. При отравлении „Новичком“ человек погибает в течение нескольких минут, если не ввести антидот», — объяснил Никулин. При этом и окружающие люди, и те, кто проводил расследование, также пострадали бы, добавил он.

Никулин рассказал, что в болезни Навального могли быть виновны агенты из Европы. Военный эксперт уточнил, что с Навальным накануне вылета в Москву ночевала Мария Певчих. На следующий день она не полетела с ним, а отправилась в Германию. «Возможно, она и доставила в номер Навального бутылки, на которых нашли следы якобы „Новчика“», — рассказал Никулин.

Военный эксперт отметил, что если Навальный и был отравлен, то только веществом западного производства. При этом Россия точно не виновна в интоксикации Навального, подчеркнул Никулин.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, передает агентство Nation News. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Навальный впал в кому, и его доставили в берлинскую клинику «Шарите», где блогер пришел в себя.

Позднее в Германии заявили, что в номере, где ночевал Навальный перед вылетом, нашли бутылки, на которых предположительно обнаружили следы «Новичка». В МИД РФ подчеркнули, что Германия не подтверждает свои заявления фактами, передает RT.