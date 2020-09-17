В курганских избиркомах сменят состав перед выборами в Госудуму

Про обновление комиссий рассказал председатель регионального избиркома Валерий Самокрутов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Курганской области к концу года сформируют новые составы территориальных избирательных комиссий. Об этом председатель областной избирательной комиссии Валерий Самокрутов рассказал в интервью телеканалу «Область 45».

«У нас впереди еще большая работа по формированию новых составов территориальных избирательных комиссий», — сообщил Самокрутов. Он добавил, что в этом году заканчивается срок полномочий у 27 ТИК.

По словам Самокрутова, новые составы этих комиссий будут формироваться с октября по декабрь. Он отметил, что данный орган непосредственно работает с участковыми избирательными комиссиями.

С 11 по 13 сентября в Курганской области прошли выборы в Курганскую областную думу, Шадринскую гордуму и районные думы. Члены новых территориальных избирательных комиссий будут контролировать ход выборов в Госдуму в 2021 году.