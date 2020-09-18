В США собрали 50 млн долларов на покупку тела Ленина

Активисты США собрали более 50 миллионов долларов, чтобы выкупить тело Владимира Ленина, находящегося в московском мавзолее и построить для него мавзолей в Вашингтоне. Об этом заявил американский художник Дэвид Датуна.
«За сутки поступили десятки предложений от желающих выступить соинвесторами проекта, на общую сумму более 50 миллионов долларов», — цитирует РИА «Новости» Датуна. По его словам, проект поддержали и американцы, и россияне.
Художник добавил, что некоторые российские политики выступают против строительства мавзолея для Ленина в Вашингтоне. Однако Датуна рассказал, что у этой инициативы есть много сторонников из разных стран.
Ранее депутат Заксобранаия Ленинградской области Владимир Петров предложил заменить тело Ленина в мавзолее на резиновую или восковую копию, передает «Дни.ру». Захоронить Ленина Петров предложил в 2024 году, когда наступит столетие смерти вождя. Союз архитекторов РФ выступил против переноса тела Ленина из мавзолея, сообщил «Пятый канал».
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