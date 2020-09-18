Элла Памфилова проведет встречу с экспертным сообществом 23 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские политологи ожидают интересный разговор с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Директор Института проблем демократии Максим Григорьев, комментируя информацию о предстоящей встрече, считает Памфилову смелым человеком.

Ранее сообщалось, что глава ЦИК Памфилова 23 сентября проведет встречу с политологами и другими экспертами. На мероприятии будут обсуждать проблемы, возникшие в работе сайта Центризбиркома. После Единого дня голосования пользователи писали Памфиловой письма, что им приходилось вводить проверочные коды на каждой новой странице на сайте ЦИК.

«Памфилова — образец человека, который максимально прозрачно выстраивает работу. За время ее работы я лично убедился в ее готовности работать со всеми, в том числе, с теми, кто распространяет фейки о выборах», — заявил URA.RU Григорьев.

Личная встреча с Памфиловой — отличная возможность прямого контакта с ЦИК для тех, кто заинтересован в решении проблем, подчеркнул Григорьев. «Даже организации, которые часто распространяют фейки о выборах, с удовольствием участвуют в мероприятиях ЦИК. Приходят и высказывают свою позицию. А отказ говорить напрямую, открыто, это уже проблема тех, кто [на словах] провозгласил себя экспертом в избирательном законодательстве», — отметил он.

Проблемы, возникшие в работе сайта ЦИК, либо уже были устранены, либо будут решены в кратчайший срок, прогнозирует Григорьев. «У меня нет сомнений, что эти сложности если еще не были исправлены, то будут в кратчайшие сроки. И, естественно, все проблемы будут разобраны и больше не повторяться. А те, у кого возникнут вопросы, смогут услышать ответы», — заключил собеседник агентства.