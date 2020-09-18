В Германии рассказали об исследовании анализов Навального

Эксперты лабораторий из Франции и Швеции, проверявшие пробы блогера Алексея Навального, работали независимо от исследований Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
«Результаты, которые … получили во Франции и Швеции, … никаким образом не освобождают ОЗХО от необходимости собственными средствами установить, что это было за вещество», — приводит слова Зайберта РИА «Новости».
Власти Германии отказались раскрывать местонахождение бутылки, которую обнаружили в гостиничном номере, где спал Навальный перед вылетом в Москву. Является ли бутылка уликой, также не объясняется, пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Навального госпитализировали 20 августа после того, как самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске. Позднее блогера доставили в немецкую больницу «Шарите», где врачи пришли к выводу, что Навального отравили веществом из группы ядов «Новичок», сообщает телеканал 360. Однако российские военные эксперты заявляют, что блогера не могли отравить «Новичком». Кроме того, омские врачи, лечившие Навального, не нашли следов яда в его организме.
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