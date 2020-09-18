В России из-за решения ЦБ ждут ажиотажного спроса на ипотеку

Центральный банк России сохранил ключевую ставку, поэтому в ближайшие полтора месяца ожидается рост спроса на ипотеку в РФ. Об этом URA.RU сообщил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
«На фоне изменения политики Центробанка, в части ключевой ставки, в ближайшие месяц-полтора можно ожидать ажиотажного спроса на ипотеку», — рассказал Хусаинов. По его словам, это связано с тем, что срок субсидированной ставки по ипотеке ограничен. К тому же из-за постоянного снижения процентной ставки россияне слишком долго выжидали дальнейшего снижения, добавил он.
По словам Хусаинова, частные инвесторы начнут вкладывать средства в недвижимость в ближайшее время. Из-за этого количество бюджетных квартир на рынке снизится. Хусаинов уточнил, что это коснется однокомнатных квартир и квартир-студий. Он подчеркнул, что сохранение ключевой ставки в Центробанке является правильным решением. По словам Хусаинова, любое изменение ставки могло повлечь негативные изменения в экономике РФ.
Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо сохранить мягкие денежно-кредитные условия в России в 2020 году, передает RT. Благодаря этому инфляция стабилизируется вблизи 4%, добавила она.
Подписывайтесь на URA.RU в