В России из-за решения ЦБ ждут ажиотажного спроса на ипотеку

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Клипарт. Москва, центробанк, банк россии, цбрф
Хусаинов подчеркнул, что сохранение ключевой ставки в Центробанке является правильным решением Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Центральный банк России сохранил ключевую ставку, поэтому в ближайшие полтора месяца ожидается рост спроса на ипотеку в РФ. Об этом URA.RU сообщил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«На фоне изменения политики Центробанка, в части ключевой ставки, в ближайшие месяц-полтора можно ожидать ажиотажного спроса на ипотеку», — рассказал Хусаинов. По его словам, это связано с тем, что срок субсидированной ставки по ипотеке ограничен. К тому же из-за постоянного снижения процентной ставки россияне слишком долго выжидали дальнейшего снижения, добавил он.

По словам Хусаинова, частные инвесторы начнут вкладывать средства в недвижимость в ближайшее время. Из-за этого количество бюджетных квартир на рынке снизится. Хусаинов уточнил, что это коснется однокомнатных квартир и квартир-студий. Он подчеркнул, что сохранение ключевой ставки в Центробанке является правильным решением. По словам Хусаинова, любое изменение ставки могло повлечь негативные изменения в экономике РФ.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо сохранить мягкие денежно-кредитные условия в России в 2020 году, передает RT. Благодаря этому инфляция стабилизируется вблизи 4%, добавила она.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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