У Ефремова появился шанс добиться пересмотра дела

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет за смертельное ДТП, может добиться пересмотра своего дела из-за лишения адвокатского статуса Эльмана Пашаева, защищавшего актера в суде. Ефремов будет опираться на решение Адвокатской палаты Северной Осетии.
«Ефремов может добиться пересмотра своего дела», — передает «Ридус». В издании отмечается, что он может сделать это, подав жалобу на Пашаева в Адвокатскую палату.
Пашаева лишили статуса адвоката 18 сентября, передает RT. Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, его статус прекращают на срок от одного до пяти лет. После этого адвокат вновь может сдать экзамен, чтобы вернуть статус. Адвокатская палата Северной Осетии вынесла Пашаеву самую жестокую меру пресечения. Ранее его уже лишали статуса адвоката в Москве, Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.
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