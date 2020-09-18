Организаторы назвали четыре сценария «Евровидения» в 2021 году

Организаторы «Евровидения» озвучили четыре сценария проведения конкурса Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

«Евровидение» в 2021 году пройдет по одному из четырех возможных вариантов. Их озвучили организаторы музыкального конкурса 18 сентября.

«Первый вариант предполагает проведение соревнования в привычном для всех формате в присутствии зрителей в концертном зале Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей и делегаций из разных стран. Кроме того, конкурсанты смогут посетить многочисленные мероприятия как в самом Роттердаме, так и в его окрестностях», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение оргкомитета мероприятия. Реализация этого сценария, как отмечается, зависит от эпидемиологической обстановки в мире и появления вакцины от коронавируса.

По второму сценарию, участникам и зрителям конкурса придется соблюдать социальную дистанцию и находиться на расстоянии полутора метров друг от друга. Количество членов делегаций от каждой страны будет сокращено. Третий вариант проведения мероприятия почти идентичен второму. Однако если кто-либо из участников не сможет прилететь в Роттердам, ему дадут возможность выступить из своей страны.

Четвертый сценарий подразумевает выступления без зрителей и без культурных мероприятий в Роттердаме. Все участники выступят из своих стран и будут включены в единое телешоу. Окончательное решение организаторы примут в начале 2021 года.