Адвокат рассказала, как Ефремов может выйти на свободу

У Михаила Ефремова есть возможность попытаться вернуть дело в прокуратуру и добиться нового рассмотрения, чтобы изменить наказание с реального на условный срок. Как это сделать, журналистам рассказала адвокат Наталья Моросникова.
Поводом для пересмотра дела, по ее мнению, может стать наказание адвокатов, которые «занимались саморекламой». «Начать надо с дисциплинарок по обоим защитникам. Например, адвокат потерпевших не имел права представлять их интересы, потому что к нему сначала обратился артист. А обращение уже считается консультацией», — сказала Моросникова в беседе с «Московским комсомольцем».
Более того, у Эльмана Пашаева [представлял интересы Ефремова в суде] в момент получения статуса адвоката была непогашенная судимость. Это, уверена собеседница издания, тоже повод требовать пересмотра дела. Михаил Ефремов должен пояснить суду, что Пашаев «ввел его в заблуждение, совершил мошеннические действия». Такой вариант возможен только в том случае, если выяснится, что второй адвокат — Елизавета Шаргордская — была помощником Пашаева, а не полноценным защитником. В противном случае актер не сможет доказать, что его права на защиту были нарушены.
Изменения наказания также можно попытаться добиться из-за здоровья артиста. Михаил Ефремов страдает от алкогольной зависимости и, возможно, у него имеются «необратимые изменения» в организме. Это тоже может помочь избежать заключения, отметила Наталья Моросникова.
Михаил Ефремов осужден на восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП, которое он совершил в июне в центре Москвы. Его новый адвокат Владимир Васильев, как напоминает телеканал 360, обжаловал приговор и попросил суд изменить наказание на условный срок.
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