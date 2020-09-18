Пушков высмеял требования Украины пустить ее в Европу

Алексей Пушков также раскритиковал дипломатические навыки украинских властей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что украинские власти «провинциализировались». Политик посмеялся над желанием Украины поскорее попасть в Европу.

«Одно из следствий майдана — «провинциализация» (в худшем смысле этого слова) киевской политической верхушки, которая с гиканьем и присвистом требует «пустить ее в Европу», — написал Пушков. Сенатор отметил, что Европа видит порывы Киева, но не торопится принимать Украину.

Российский политик подчеркнул, что нынешние власти Киева «не обучены тонкостям». Так Пушков прокомментировал слова украинского министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что белорусский президент Александр Лукашенко сошел с ума. Несмотря на это, Авакова по сравнению с другими политиками Украины еще можно считать «образцом сдержанности», говорит Пушков.

18 сентября Арсен Аваков нахамил Лукашенко в ответ на новость о возможном усилении границ с Украиной. Глава МВД назвал действия президента манипулированием, пишет « Царьград ».