Подводные камни существуют при покупке как подержанных, так и новых автомобилей Фото: depositphotos.com

Продавцы автомобилей с пробегом идут на различные ухищрения, чтобы показать свой товар с выгодной стороны. Однако при приобретении новой машины также существуют «подводные камни». Автомобильный эксперт, ведущий программы «Минтранс» на РЕН-ТВ Вячеслав Субботин в разговоре с URA.RU рассказал, на что обращать внимание при покупке транспортного средства.

На что обращать внимание при покупке автомобиля с пробегом:

Прежде всего, это кузов. По словам Субботина кузов является самой дорогой деталью автомобиля. О том, что автомобиль участвовал в ДТП, может говорить ржавчина — отремонтированные детали кузова быстро начинают ржаветь. Помимо этого, нужно измерить толщиномером толщину краски на крыльях и дверях. За эталон эксперт предлагает взять толщину краски на крыше — как правило, ее не ремонтируют. Также часто у восстановленных после ДТП автомобилей сорвана краска на болтах деталей.

Коробка передач. В первую очередь от поломок страдают автоматические коробки. В особенности DSG (коробка с двумя сцеплениями) и вариаторы. Если пробег автомобиля превышает 100 000 км, а вариатор ни разу не обслуживали, это вызывает подозрения. «Дергается, рвет машину, медленно переключается — предмет для того, чтобы снизить цену на стоимость ремонта коробки», — рассказал Субботин.

Мотор. «Сердце автомобиля» по сравнению с остальными пунктами продиагностировать проще. В его памяти хранится информация датчиков, а также сведения о последнем обслуживании. Кроме того, при диагностике мотора следует обращать внимание на его выхлоп.

Пробег. Так как спидометр автомобиля легко поддается «скручиванию», определять пробег нужно визуально. Например по подвеске на подъемнике. Если нет такой возможности, можно посмотреть на тормозные диски. Если они сильно изношены, значит пробег автомобиля далеко не заявленные 10-20 тысяч км.

Контрольная проверка на дороге и бездорожье. При такой проверке нужно следить гремит ли автомобиль, не уводит ли его в сторону, как он ведет себя в целом в разных ситуациях.

Финальная часть проверки — чистота документов автомобиля. Количество владельцев, информация о ДТП и прочее.

На что обращать внимание при покупке нового автомобиля

Выбирать для покупки автомобиля только официальные дилерские центры, с историей. Найти список лицензированных центров можно на официальных сайтах брендов. «выгодные предложения» серых дилеров в итоге могут обернуться обманом и значительными переплатами.

Марка автомобиля. Одними из самых доступных новых автомобилей на данный момент является группа Volkswagen (Skoda Rapid, Volkswagen Polo sedan, Skoda Octavia). Затем идут корейские автомобили марок Hyundai и KIA.