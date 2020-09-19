Венедиктов высказался о возможной отставке Лаврова

По слухам, Сергей Лавров может перейти в Совет Федерации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отреагировал на слухи о возможном переходе главы МИД РФ Сергея Лаврова в Совет Федерации. Свое мнение Венедиктов озвучил в telegram-канале.

«Незыгарь пишет — возможен переход Лаврова в Совет Федерации, а на его место [директор службы внешней разведки РФ] Сергей Нарышкин. Не невозможно», — считает Алексей Венедиктов.

На момент написания новости получить комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой не удалось. Она не ответила на звонок корреспондента URA.RU.

Ранее в telegram-канале «Незыгарь» появились данные о том, что до конца года Совет Федерации пополнят пожизненные сенаторы, среди которых якобы будет и министр Лавров. По некоторым данным, новым главой МИД мог бы стать Нарышкин, однако источники telegram-канала со скепсисом отнеслись к этим слухам.