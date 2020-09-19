В убийстве девочек подозревается сожитель женщины Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мать двух несовершеннолетних девочек, убитых в Рыбинске Ярославской области, утратила способность говорить. Ранее женщина, вернувшись с работы после ночной смены, обнаружила тела дочерей в своей квартире.

«Она сидит и смотрит в одну точку. Не разговаривает, только охает или мычит. Все ждут приезда мужа, говорят, что он уже вылетел», — цитирует НТВ слова знакомой женщины. По данным местных СМИ, сейчас мать школьниц живет в больнице, в которую некоторое время назад устроилась работать медсестрой.

15 сентября жительница Рыбинска обнаружила в своей квартире тела убитых дочерей 2006 и 2011 годов рождения. По данным следствия, их изнасиловали и убили. В преступлении подозревается сожитель матери Виталий Молчанов, который уже был судим за изнасилование и убийство ребенка, пишет РАПСИ . Мужчину задержали 18 сентября, напоминает агентство Nation News.

Свое первое убийство и попытку изнасилования Молчанов совершил в Екатеринбурге в 2009 году. Тогда жертвами маньяка стали две девушки — одна погибла, второй удалось спасти. Приговор Молчанову вынес Чкаловский районный суд Екатеринбурга в июле 2010 года — его осудили на девять лет лишения свободы. Срок он отбывал в ИК-10 Екатеринбурга, освободился в декабре 2019.