«Рыбинский маньяк» Виталий Молчанов, задержанный за изнасилование и убийство двух девочек в Ярославской области, свое первое убийство и попытку изнасилования совершил в Екатеринбурге в 2009 году. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Жертвами маньяка стали две девушки (обе совершеннолетние) — одна погибла, второй удалось спасти.
«Преступления были совершены 26 сентября 2009 года в одном из домов по ул. Селькоровской, — рассказал собеседник. — Одну из девушек он хотел изнасиловать, но она сумела убежать (по этим действиям ему инкриминировалось незаконное лишение свободы и попытка изнасилования). Вторую убил и надругался над ее телом». По словам источника, видно, что почерк маньяка сформировался еще тогда (последних жертв — девочек из Рыбинска — он также расчленил).
Приговор Молчанову вынес Чкаловский районный суд Екатеринбурга в июле 2010 года — его осудили на девять лет лишения свободы. Срок он отбывал в ИК-2 Екатеринбурга, освободился в декабре 2019. Любопытно, что убийца как минимум трижды подавал прошения об условно-досрочном освобождении, но суд каждый раз отказывал ему в этом.
«Эти решения судов Молчановым обжаловал в облсуде, но каждый раз апелляционная инстанция оставляла решения судов первой инстанции в силе, — рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. — Последнее такое решение было вынесено в 2019 году».