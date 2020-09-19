Мясников назвал способ отсрочить смерть

Ожидание продлевает жизнь, считает Александр Мясников Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Ожидание радостного события позволяет отсрочить смерть. С таким заявлением выступил теледоктор Александр Мясников.

«В Израиле перед Пасхой смертность у стариков падает, а после пасхи опять растет. То есть они ждут праздника и, поскольку ждут, даже при неизлечимых болезнях живут дольше», — цитирует Мясникова радио Sputnik.

Такая же ситуация, по словам Мясникова, наблюдается в Китае перед Новым годом по лунному календарю. Таким образом, ожидание чего-либо продлевает жизнь, заключил Мясников.

Ранее Мясников призвал человечество готовиться к распространению нового вируса. По сравнению с грядущей инфекцией COVID-19 будет «тренировочным боем», заявил он.