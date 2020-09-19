Валентин Петухов (Wylsacom) — один из топовых блогеров в российском сегменте YouTube Фото: скриншот Instagram @wylsacom

Блогера Валентина Петухова, известного как Wylsacom, раскритиковали за фотографию часов с ремешком в цветах радуги. Некоторые подписчики посчитали, что техноблогер пиарит ЛГБТ.

В Instagram Петухов выложил фото новых Apple Watch Series 6, на которых был надет ремешок в цветах радуги. «Series 6 — отличные», — написал блогер.

Среди подписчиков Петухова, у которого есть жена и двое детей, нашлись те, кто заподозрил его в причастности к ЛГБТ. Ремешок назвали «гейским» и посоветовали поменять. Однако большинство подписчиков Wylsacom не разглядели какой-либо пропаганды в фотографии часов. В комментариях пользователи посоветовали не искать тайного смыла там, где его нет, и возмущались ханжеством некоторых россиян.