Курганский губернатор опубликовал экстремистский материал

Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выдержку из так называемого «плана Даллеса» — признанного фейковым меморандума о планах американского правительства по уничтожению СССР. Сам «план» в 2015 году признан экстремистским материалом, публикация и распространение которого на территории РФ грозит уголовным преследованием.

Пост с цитатой из вымышленного документа вместе с приложенной видеозаписью Шумков опубликовал 19 сентября в 12:51 по местному времени на своей странице во «ВКонтакте». «Ниже приведен текст, который называют „Планом Даллеса“. Он же был приведен в романе А. Иванова „Вечный зов“, написанном 50 лет назад», — написал глава Курганской области. Реакцию соцсетей на пост губернатора узнать не удалось, так как комментарии в его аккаунте отключены, сообщает телеканал «Царьград» .

На момент публикации получить оперативный комментарий у пресс-секретаря курганского губернатора также не удалось. На звонки по имеющимся в распоряжении редакции телефонным номерам никто не ответил.

«План Даллеса» — меморандум, авторство которого приписывается главе ЦРУ 1953—1961 годов Аллену Даллесу. В документе якобы прописывались методы по уничтожению СССР посредством пропаганды и морального разложения ее жителей. Иногда «Планом Даллеса» ошибочно называется выдержка из документа Совета национальной безопасности США «Задачи в отношении России» от 18 августа 1948 года. В июне 2015 года «План Даллеса» призван экстремистским материалом.