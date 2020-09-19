Экономист посчитал необходимый доход для семей с детьми

Среднестатистической российской семье необходимо от 180 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чтобы жить хотя бы на среднем уровне качества, российским семьям нужны сотни тысяч рублей. При этом придется потратиться еще и на няню, чтобы успевать работать, объяснил URA.RU экономист Антон Любич.

«Классический средний класс, который нам показывают в американских фильмах, с учетом разницы цен и всеми поправками на российские реалии — это 60 тысяч рублей на человека. Если мы говорим о семье, в которой два взрослых и три ребенка, то это 300 тысяч рублей семейного дохода. Либо, если это два работающих взрослых, то надо добавить еще расходы на няню. То есть, это два взрослых зарабатывающих 350 тысяч на двоих», — объяснил Любич. Экономист подчеркнул, что такой уровень жизни себе могут позволить только 12,4% россиян.

Для более популярных в России семей с одним ребенком, таким образом, понадобится по 180 тысяч в месяц. В среднем же россияне получают по 40 тысяч на человека, уточнил Любич. В таком случае, при совокупном доходе семьи в 80 тысяч они могут позволить себе завести одного ребенка, уточнил экономист. Выходит, что граждане тратят всего по 20 тысяч на человека. Следовательно, в сравнении с гражданами США, россияне живут, как минимум, в 11 раз хуже.

«Если мы поставим планку, при которой в Америке живет треть населения, 33%, то у нас это будет 100 тысяч на человека. И таких у нас останется 3,4%. То есть в 11 раз меньше, чем в Америке», — заключил Любич.

Разница в доходах российских и американских граждан оказалась значительной Антон Любич