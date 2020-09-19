Приложение для трудоустройства выпускников появится в России

Для выпускников российских колледжей запустят специальное приложение с вакансиями «Цифровое резюме». Там молодые люди смогут найти контакты работодателей, сообщили в пресс-службе союза «WorldSkills», который занимается сервисом.
«WorldSkills Russia запускает новый сервис вакансий для выпускников колледжей и работодателей, который позволит состыковать выпускников WorldSkills с потенциальными работодателями», — цитирует ТАСС пресс-службу союза.
В систему смогут попасть члены движения, которые выучились по системе стандартов WorldSkills не раньше, чем с 2015 года. В «Цифровое резюме» попадет информация об их достижениях, результатах экзаменов, навыках, рекомендациях и даже об аккаунтах в соцсетях.
WorldSkills — движение молодых профессионалов, действующее в разных странах мира. Союз стремится повысить популярность рабочих профессий. Также российский WorldSkills помогает в переквалификации предпенсионеров Хабаровского края, сообщают «Аргументы недели».
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