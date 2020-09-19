19 сентября 2020

Приложение для трудоустройства выпускников появится в России

© Служба новостей «URA.RU»
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WorldSkills поможет устроиться выпускникам колледжей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для выпускников российских колледжей запустят специальное приложение с вакансиями «Цифровое резюме». Там молодые люди смогут найти контакты работодателей, сообщили в пресс-службе союза «WorldSkills», который занимается сервисом.

«WorldSkills Russia запускает новый сервис вакансий для выпускников колледжей и работодателей, который позволит состыковать выпускников WorldSkills с потенциальными работодателями», — цитирует ТАСС пресс-службу союза.

В систему смогут попасть члены движения, которые выучились по системе стандартов WorldSkills не раньше, чем с 2015 года. В «Цифровое резюме» попадет информация об их достижениях, результатах экзаменов, навыках, рекомендациях и даже об аккаунтах в соцсетях.

WorldSkills — движение молодых профессионалов, действующее в разных странах мира. Союз стремится повысить популярность рабочих профессий. Также российский WorldSkills помогает в переквалификации предпенсионеров Хабаровского края, сообщают «Аргументы недели».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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