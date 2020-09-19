19 сентября 2020

Сын Лукашенко выступил перед россиянами

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сезона Harley-Davidson. Екатеринбург, мотоцикл, harley davidson, байк, байкеры
В пробеге участвуют около 120 байкеров из России и Белоруссии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сын и помощник президента Белоруссии по национальной безопасности Виктор Лукашенко принял участие в международном мотопробеге в честь 75-летия Великой Победы. Политик встретил участников пробега, среди которых есть россияне, в детской деревне «Истоки» под Минском, где поздравил ветеранов с памятной датой и подарил детям спортинвентарь.

«Все то, что и в годы Великой Отечественной войны было завоевано, и дальше на мирных полях, мы должны сохранить для наших детей и дать нашим детям, чтобы и они, увидев это, дальше несли в свое светлое будущее», — цитирует Лукашенко агентство «Подмосковье сегодня». В завершение белорусский политик поблагодарил всех ветеранов.

В международном мотопробеге принимают участие более 120 байкеров из России и Белоруссии. В России они успели посетить 11 городов, в числе которых Москва, Екатеринбург и Мурманск.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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