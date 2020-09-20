Андрей Нестерук станет депутатом законодательного собрания ЯНАО (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Глава Пуровского района ЯНАО Андрей Нестерук досрочно покидает свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации района.

«Районный глава собирается в заксобрание. Согласно требованиям законодательства, он должен предоставить в избирком документальное подтверждение своего увольнения с предыдущей должности», — сказал собеседник агентства. По данным источника, на заседании районной думы объявят конкурс на нового главу и назначат исполняющего обязанности. Предположительно, им станет заместитель главы Пуровского района Антон Колодин.

По неподтвержденным данным, на должность также претендуют действующие руководители поселений Пуровского района. На момент публикации новости в администрации Пуровского района не прокомментировали данные о том, что Нестерук досрочно складывает свои полномочия. URA.RU направило запрос.

В беседе с URA.RU директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин отметил, что обновления кадрового состава ожидалось сразу после назначения губернатора. «Этого не произошло. И теперь ощущение того, что это может случиться в любой момент, держит всех в напряжении», — сказал он. Забродин подчеркнул, что губернатору Дмитрию Артюхову удается поддерживать хорошие отношения со всеми, кто по его инициативе вынужден сменить работу.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов запланировал на лето-осень 2020 года большую ротацию кадров. Перестановки, по задумке главы Ямала, должны пройти в окружном правительстве и ряде муниципалитетов. Так, должность заместителя губернатора ЯНАО занял бывший мэр Муравленко Александр Подорога. Заместитель главы администрации Ноябрьска Надежда Гудкова получила мандат депутата законодательного собрания ЯНАО. Также мэр Нового Уренгоя досрочно сложил свои полномочия.