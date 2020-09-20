20 сентября 2020

Россиянам с детьми хотят увеличить пособие и сделать бессрочным

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Парк Маяковского (ЦПКиО). Екатеринбург, ребенок, коляска, парк маяковского, материнство, отцовство, цпкио, осень, городской парк, парк имени маяковского, молодая пара
Инициатива может обойтись бюджету в 25—27 млрд рублей в месяц Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В России предложили сделать ежемесячное пособие для безработных с детьми бессрочным. Соответствующая инициатива принадлежит Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Во время пандемии для семей, в которых родители остались без работы, ввели новое денежное пособие в три тысячи рублей. На такие выплаты могли рассчитывать все россияне независимо от того, когда потеряли работу. «Идея заключается в том, чтобы сохранить кризисную меру поддержки и применять ее на постоянной основе», — пояснил «Известиям» советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных.

По его словам, размер выплаты требует проработки, но предварительно можно говорить о величине прожиточного минимума на ребенка (сейчас в целом по России — 10,7 тысяч рублей), уточнил специалист. Кроме того, планируется обсуждение вопроса, один родитель может претендовать на выплату или оба: скорее всего, целесообразна действующая модель, ведь средства перечисляются для ребенка. В правительстве предложения пока не комментируют, но, по расчетам экспертов, инициатива может обойтись бюджету в 25—27 млрд рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что в России введут дополнительные выплаты по безработице для семей с детьми. На это потратят 8,5 миллиарда рублей. Кроме того, в стране может появиться минимальный гарантированный доход для всех граждан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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