20 сентября 2020

Родителям хотят компенсировать плату за частные детские сады

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, игрушки, детский сад, детские игрушки, дошкольное учреждение
В Госдуме напомнили, что все имеют право на бесплатное образование Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Семьям, которые не получили места в бюджетных детских садах, надо компенсировать траты на услуги частных дошкольных учреждений. С таким обращением к главе Минпросвещения Сергею Кравцову выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Прошу рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении», — приводит текст письма министру просвещения RT. В обращении Федоров подчеркнул, что Конституция РФ гарантирует россиянам общедоступность и бесплатность дошкольного образования. Но, по наблюдениям депутата, не все родители смогли вовремя получить для своего ребенка место в бюджетном детском саду. Поэтому им пришлось воспользоваться услугами частных организаций.

До 30 сентября 2020 года родители могут получить детские выплаты, которые предоставляет государство в связи с пандемией коронавируса. В октябре эту денежную компенсацию давать уже не будут, напоминают «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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