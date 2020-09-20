Родителям хотят компенсировать плату за частные детские сады

Семьям, которые не получили места в бюджетных детских садах, надо компенсировать траты на услуги частных дошкольных учреждений. С таким обращением к главе Минпросвещения Сергею Кравцову выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.
«Прошу рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении», — приводит текст письма министру просвещения RT. В обращении Федоров подчеркнул, что Конституция РФ гарантирует россиянам общедоступность и бесплатность дошкольного образования. Но, по наблюдениям депутата, не все родители смогли вовремя получить для своего ребенка место в бюджетном детском саду. Поэтому им пришлось воспользоваться услугами частных организаций.
До 30 сентября 2020 года родители могут получить детские выплаты, которые предоставляет государство в связи с пандемией коронавируса. В октябре эту денежную компенсацию давать уже не будут, напоминают «Дни.ру».
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