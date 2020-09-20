20 сентября 2020
19 сентября 2020
18 сентября 2020

«Яблоко» объединит оппозицию на выборах в думу Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция партии
Свердловские «яблочники» пытаются собрать несистемную оппозицию под своими флагами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское отделение партии «Яблоко» создает коалицию с другими политическими партиями по определению кандидатов на довыборы в Екатеринбургскую гордуму. Как сообщил URA.RU член федерального бюро «Яблока» Максим Петлин, партия предлагает принять участие в предварительном голосовании всем коллегам, разделяющим меморандум политической альтернативы «Яблока».

«У нас есть опыт такого рода на выборах в 2018 году — тогда в коалиции приняли участие «Парнас», «Независимое профсоюзное движение и «Зеленый фронт». В этот раз, думаю, представительство будет больше. Особенностью Екатеринбурга является наличие сетевых сообществ, которые существуют только в интернете и организуются под конкретные проекты. Мы готовы предоставить им площадку», — рассказал Максим Петлин. Он добавил, что коалиция станет обкаткой новой технологии накануне парламентских выборов 2021 года.

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Предварительное голосование запланировано на четверг, 24 сентября. Выборщики (пять членов бюро регионального отделения «Яблока», депутат-«яблочник» в гордуме Константин Киселев, по два человека от партий, готовых войти в коалицию) отберут кандидатов на довыборы в округах №3 и №9. В субботу, 26 сентября, решение выборщиков будет утверждено на региональной партконференции, а в понедельник, 28 сентября, кандидаты отнесут документы в избирком.

Как сообщало URA.RU, довыборы назначены в связи со смертью депутата Елены Дерягиной и приговором по уголовному делу о взяточничестве в отношении депутата Олега Кагилева. Единороссы объявили праймериз, в которых участвуют два бывших эсера: Антон Швалев и Виталий Чачин. Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что они представляют интересы авторитетного бизнесмена, контролирующего большинство депутатов гордумы. Собеседники не исключают, что он мог перевести переговоры и с руководством регионального отделения «Яблока», в которое входит Константин Киселев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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