«Яблоко» объединит оппозицию на выборах в думу Екатеринбурга

Свердловские «яблочники» пытаются собрать несистемную оппозицию под своими флагами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское отделение партии «Яблоко» создает коалицию с другими политическими партиями по определению кандидатов на довыборы в Екатеринбургскую гордуму. Как сообщил URA.RU член федерального бюро «Яблока» Максим Петлин, партия предлагает принять участие в предварительном голосовании всем коллегам, разделяющим меморандум политической альтернативы «Яблока».

«У нас есть опыт такого рода на выборах в 2018 году — тогда в коалиции приняли участие «Парнас», «Независимое профсоюзное движение и «Зеленый фронт». В этот раз, думаю, представительство будет больше. Особенностью Екатеринбурга является наличие сетевых сообществ, которые существуют только в интернете и организуются под конкретные проекты. Мы готовы предоставить им площадку», — рассказал Максим Петлин. Он добавил, что коалиция станет обкаткой новой технологии накануне парламентских выборов 2021 года.

Предварительное голосование запланировано на четверг, 24 сентября. Выборщики (пять членов бюро регионального отделения «Яблока», депутат-«яблочник» в гордуме Константин Киселев, по два человека от партий, готовых войти в коалицию) отберут кандидатов на довыборы в округах №3 и №9. В субботу, 26 сентября, решение выборщиков будет утверждено на региональной партконференции, а в понедельник, 28 сентября, кандидаты отнесут документы в избирком.

Как сообщало URA.RU, довыборы назначены в связи со смертью депутата Елены Дерягиной и приговором по уголовному делу о взяточничестве в отношении депутата Олега Кагилева. Единороссы объявили праймериз, в которых участвуют два бывших эсера: Антон Швалев и Виталий Чачин. Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что они представляют интересы авторитетного бизнесмена, контролирующего большинство депутатов гордумы. Собеседники не исключают, что он мог перевести переговоры и с руководством регионального отделения «Яблока», в которое входит Константин Киселев.