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Коронавирус в ХМАО вернулся к показателям трехмесячной давности

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего заболевших в региональной столице Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в ХМАО достиг самых высоких показателей за три месяца и равняется 1,13. В прошлый раз такую степень заразности COVID-19 демонстрировал в конце июня. За минувшие сутки коронавирус нашли у 98 жителей региона, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 55 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 человек зафиксирована пневмония, у 14 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 90 случаях заражения. По 8 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Лидерами по числу заболевших стали жители Нефтеюганска и Ханты-Мансийска. Общая картина распространения коронавируса в ХМАО выглядит так:

  • Нефтеюганск — 17;
  • Ханты-Мансийск — 13;
  • Покачи — 12;
  • Мегион — 10;
  • Урай — 9;
  • Сургут — 7;
  • Нягань — 6;
  • Октябрьский район — 5;
  • Сургутский район — 4;
  • Нижневартовск — 4;
  • Лангепас — 2;
  • Советский район — 2;
  • Кондинский район — 2;
  • Радужный — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 1;
  • Когалым — 1;
  • Нижневартовский район — 1.

Всего: 98 человек

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 29 пациентов оценивается как тяжелое. 21 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умер 181 человек.

Ранее URA.RU писало, что в регионе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября. Одновременно с этим власти ХМАО готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса. Больницы уже должны быть готовы к приему большого числа больных с пневмониями.

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