Коронавирус в ХМАО вернулся к показателям трехмесячной давности

Больше всего заболевших в региональной столице Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в ХМАО достиг самых высоких показателей за три месяца и равняется 1,13. В прошлый раз такую степень заразности COVID-19 демонстрировал в конце июня. За минувшие сутки коронавирус нашли у 98 жителей региона, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 55 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 человек зафиксирована пневмония, у 14 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 90 случаях заражения. По 8 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Лидерами по числу заболевших стали жители Нефтеюганска и Ханты-Мансийска. Общая картина распространения коронавируса в ХМАО выглядит так:

Нефтеюганск — 17;

Ханты-Мансийск — 13;

Покачи — 12;

Мегион — 10;

Урай — 9;

Сургут — 7;

Нягань — 6;

Октябрьский район — 5;

Сургутский район — 4;

Нижневартовск — 4;

Лангепас — 2;

Советский район — 2;

Кондинский район — 2;

Радужный — 2;

Ханты-Мансийский район — 1;

Когалым — 1;

Нижневартовский район — 1.

Всего: 98 человек

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 29 пациентов оценивается как тяжелое. 21 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умер 181 человек.

Ранее URA.RU писало, что в регионе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября. Одновременно с этим власти ХМАО готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса. Больницы уже должны быть готовы к приему большого числа больных с пневмониями.