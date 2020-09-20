Коронавирус в ХМАО вернулся к показателям трехмесячной давности

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в ХМАО достиг самых высоких показателей за три месяца и равняется 1,13. В прошлый раз такую степень заразности COVID-19 демонстрировал в конце июня. За минувшие сутки коронавирус нашли у 98 жителей региона, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 55 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 человек зафиксирована пневмония, у 14 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 90 случаях заражения. По 8 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Лидерами по числу заболевших стали жители Нефтеюганска и Ханты-Мансийска. Общая картина распространения коронавируса в ХМАО выглядит так:
- Нефтеюганск — 17;
- Ханты-Мансийск — 13;
- Покачи — 12;
- Мегион — 10;
- Урай — 9;
- Сургут — 7;
- Нягань — 6;
- Октябрьский район — 5;
- Сургутский район — 4;
- Нижневартовск — 4;
- Лангепас — 2;
- Советский район — 2;
- Кондинский район — 2;
- Радужный — 2;
- Ханты-Мансийский район — 1;
- Когалым — 1;
- Нижневартовский район — 1.
Всего: 98 человек
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 29 пациентов оценивается как тяжелое. 21 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умер 181 человек.
Ранее URA.RU писало, что в регионе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября. Одновременно с этим власти ХМАО готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса. Больницы уже должны быть готовы к приему большого числа больных с пневмониями.
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