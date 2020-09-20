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В Челябинске определились, когда включат отопление

© Служба новостей «URA.RU»
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Батареи отопления Челябинск, жкх, батарея отопления, ремонт
До конца недели челябинцам придется потерпеть, а там в область вернется тепло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тепло в многоквартирных домах Челябинска появится не ранее следующей недели. Пока среднесуточная температура не укладывается в норматив, позволяющий начать отопительный сезон, а вскоре на Южном Урале вновь потеплеет. Такая информация прозвучала на аппаратном совещании в мэрии города 21 сентября.

«Пока среднесуточная температура не опускалась ниже +8 градусов. Более того, к выходным синоптики прогнозируют потепление. Продолжаем мониторинг. Когда температура опустится до нормативных значений, будем подавать тепло», — доложил замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов.

Вместе с тем, отопительный сезон уже начался для социальных учреждений. Тепло подано на 235 объектов, включая 36 школ и 172 детских сада. «В течение сегодняшнего дня все социальные учреждения должны быть подключены к теплу», — распорядилась глава города Наталья Котова.

Сейчас радиаторы потеплели в домах ряда муниципалитетов, расположенных в горнозаводской зоне, где традиционно холоднее, чем на остальной территории области. В ночь на 21 сентября там даже выпал первый снег.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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