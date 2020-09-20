Счетная палата РФ: Минздрав провалил национальные задачи

Минздрав России не достиг 75% целей, установленных в государственной программе на 2019 год. Об этом заявили в Счетной палате РФ после анализа работы ведомства.
«Итоги деятельности Минздрава России за 2019 год следующие: из четырех целей, установленных в госпрограмме на 2019 год, значения показателей выполнены только по одной», — приводит ТАСС данные отчета. Минздрав РФ достиг лишь цели по снижению смертности младенцев. Смертность от новообразований и болезней крови осталось на прежнем уровне. Также ведомство не добилось снижения смертности населения трудоспособного возраста. На исполнение госпрограммы было выделено 580,6 млрд рублей. В министерстве не задействовали почти 30 млрд рублей.
Согласно установкам для Минздрава, смертность населения в трудоспособном возрасте должна была составить 437 случаев на 100 тыс. населения. Но в 2019 году этот показатель составил 475,5. Показатель смертности от новообразований составил 201,5 на 100 тысяч населения (планируемая цифра 198 на 100 тысяч). Смертность от заболеваний систем кровообращения составила 573,7 случая на 100 тысяч, хотя в планах было 545.
Ранее в Росстате назвали возраст, в котором чаще всего умирают, передает телеканал 360. Среди мужчин это 65—69 лет. Для женщин — 80—84 года.
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