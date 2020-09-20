Губернатор ЯНАО Артюхов нашел решение проблемы нехватки врачей

Студентам медвузов будут доплачивать, чтобы они возвращались на Ямал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Постоянную нехватку квалифицированного медперсонала в ЯНАО будут решать, дополнительно стимулируя обучение ямальских студентов медицинских вузов России по целевым направлениям. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Те, кто закончат этот семестр на „хорошо“ и „отлично“, со следующего года смогут получить именную стипендию — 10 тысяч рублей, — сообщил губернатор на своей странице „ВКонтакте“. — Стипендиаты после окончания ординатуры должны будут приступить к работе на территории автономного округа — и работать в наших больницах, как минимум, в течение 5 лет». По словам Дмитрий Артюхова, каждый год в медвузы страны поступают сотни ямальских абитуриентов, поэтому важно, чтобы после окончания учебы они вернулись в ЯНАО.

В конце прошлого года губернатор Дмитрий Артюхов отменил выработку северного стажа для врачей и учителей, установив максимальную региональную надбавку. Затем глава округа утвердил подъемные выплаты для приезжающих медиков в размере до 2 млн рублей.

Кроме того, в ЯНАО в два раза сократили срок, который нужно отработать в регионе для получения благодарности от заксобрания. Это в перспективе может помочь ямальцам получить дополнительные надбавки при начислении пенсии.