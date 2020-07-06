Почетная грамота заксобрания ЯНАО повышает шансы на увеличенную пенсию Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ЯНАО в два раза сократили срок, который нужно отработать в регионе для получения почетной грамоты местного законодательного собрания. Награда позволяет ее обладателю в будущем получать повышенную пенсию. Это сделано для того, чтобы решить традиционную для Ямала проблему кадрового голода, сообщил близкий к ситуации источник URA.RU.

«Это логично продолжает тренд властей на привлечение новых специалистов. В начале года им отменили северный стаж, необходимый для полной выплаты надбавок, а теперь упростили получение награды от парламента», — пояснил собеседник агентства в политических кругах. По его словам, имея в активе почетную грамоту, человек в перспективе может претендовать на звание ветерана труда, а значит, и на повышенную пенсию. Этим, по замыслу властей, можно будет заманить в регион новых профессионалов.

В заксобрании ЯНАО подтвердили URA.RU, что депутаты приняли решение сократить срок. Раньше для получения грамоты требовался стаж 10 лет, теперь — всего пять. Соответствующие изменения уже внесены в законодательство. В парламенте уточнили, что основная цель — повысить мотивацию работников. «Данное изменение как мера нематериального стимулирования будет способствовать повышению личной заинтересованности ямальцев к повышению своего вклада в социально-экономическое развитие автономного округа», — сказали в пресс-службе заксобрания.

Власти ЯНАО регулярно принимают решения, которые должны исправить кадровые проблемы региона. В конце прошлого года губернатор Дмитрий Артюхов отменил выработки северного стажа для врачей и учителей. Затем глава округа утвердил подъемные для приезжающих медиков в размере до 2 млн рублей. В середине июня полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, курирующий вопросы Арктики, поручил увеличить эти выплаты до 3 млн рублей.