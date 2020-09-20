Пермский депутат уходит из думы после скандала с выборами

Вопрос о сложении муниципальным депутатом полномочий дума рассмотрит в четверг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат думы Александровского муниципального округа (Пермский край) Елена Серебрякова намерена досрочно сложить с себя полномочия депутата. Вопрос об этом представительный орган намерен рассмотреть 24 сентября — практически сразу после конкурса по отбору кандидатур на должность главы округа, который назначен на 22 сентября.

«Серебрякова приняла решение отказаться от мандата депутата из-за сложившейся в думе перед избранием мэра ситуации», — пояснил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. Получить комментарий Серебряковой по телефону не удалось — ее не оказалось на месте. Председатель Александровской думы Марина Зимина на звонок корреспондента агентства не ответила.

URA.RU рассказывало, что дума Александровского округа оказалась расколота на два лагеря, каждый из которых хочет видеть в кресле главы своего кандидата. Перед конкурсом по отбору кандидатов одна часть депутатов поддерживала депутата местной думы Ольгу Лаврову и экс-главу Яйвы Владимира Белобаржевского, другая — бывшего министра ЖКХ Пермского края Александра Шицына. Последний, как стало ранее известно, не сможет принять участие в конкурсе.

Конкурс по отбору кандидатов на должность главы Александровского муниципального округа, который почти год остается без мэра, состоится во вторник, 22 сентября. В нем, помимо Лавровой и Белобаржевского, примут участие бывший глава Александровска Владимир Хомяков, директор спортшколы Александровска Илья Караксин, предприниматель Александр Круглов, начальник Всеволодо-Вильвенского карьера Сергей Бадин и безработный Олег Наумов.