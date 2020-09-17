Пермский город лишили главной интриги перед выборами

Пермского экс-министра не допустили до участия в конкурсе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Александровске (Пермский край) после года безвластия может появиться глава округа. Главный вопрос — сможет ли бывший министр ЖКХ края Александр Шицын вновь побороться за кресло мэра — разрешился. Бывший чиновник не допущен до участия в конкурсе по отбору главы. Об этом URA.RU рассказала зампредседателя александровской думы Надежда Мачихина.

«До участия в конкурсе были допущены все кандидаты, за исключением [Александра] Шицына», — уточнила Мачихина. По ее словам, в состав конкурсной комиссии, которая принимала данное решение, не смогли попасть депутаты, поддерживающие кандидатуру экс-министра.

В итоге борьбу за кресло главы будут вести депутат местной думы Ольга Лаврова, которую теперь считают основным кандидатом, экс-глава Яйвы Владимир Белобаржевский, бывший глава Александровска Владимир Хомяков, директор спортшколы Александровска Илья Караксин, предприниматель Александр Круглов, начальник Всеволодо-Вильвенского карьера Сергей Бадин и безработный Олег Наумов.

Шицын ранее участвовал в конкурсе по отбору главы округа, но не смог заручиться поддержкой большинства муниципальных депутатов. В 2019 году Александровский район был преобразован в округ. После этого вновь избранная местная дума должна была определиться с новым главой, но представительный орган оказался расколот на два лагеря.

Сейчас обязанности руководителя муниципалитета исполняет Светлана Богатырева. Очередной (четвертый по счету) конкурс по отбору мэра должен состояться 22 сентября.