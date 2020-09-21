Независимый эксперт заявил, что Тесака убили

Эксперт считает, что раны на шее и гематомы на руках не могли быть нанесены самим Тесаком Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Независимая экспертиза показала, что Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, найденный мертвым в челябинском СИЗО-3, с большой вероятностью был убит. Согласно исследованию, раны на шее и гематомы на руках вряд ли он мог нанести себе сам, сообщил URA.RU адвокат его семьи Алексей Михальчик.

«Нам говорят, что в Челябинске проводят какие-то исследования. Но нам о них ничего не известно. Когда в интернете появилось фото Марцинкевича, оно вызвало вопросы. Мы обратились к авторитетному судебному медику с большим стажем Елене Кучиной. Думаю, у медиков в Челябинске отсутствует возможность анализировать место происшествия. А по фото видно, как располагалось тело. Это дает специалисту дополнительные возможности, чтобы сделать выводы. И вывод Кучиной: версия о самоповреждениях фактически исключена. Это ставит под сомнение версию о суициде», — сказал адвокат.

По словам Михальчика, на вторник в Челябинск вызвали отца Марцинкевича. Там он будет решать вопрос с выдачей тела. «Мы настаиваем, чтобы следствие возбудило дело по статье 105 УК РФ (убийство), чтобы в рамках его провести исследования, допросить сокамерников, сотрудников ФСИН, следователя, которому Марцинкевич якобы добровольно дал признательные показания по другому делу, изъять записи камер видеонаблюдения», — добавил собеседник агентства.

Марцинкевича нашли мертвым 16 сентября в камере СИЗО-3 в Челябинске, где он находился по дороге из Красноярска в Москву для участия в расследовании нового уголовного дела. При нем было несколько предсмертных записок. По предварительной версии следователей, Марцинкевич покончил с собой. Однако некоторые эксперты и семья погибшего считают, что его убили.