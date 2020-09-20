В Кургане подожгли дом экс-главы МЧС Олега Рожкова

В Кургане пожар произошел в доме бывшего начальника областного МЧС Олега Рожкова (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

В доме бывшего руководителя МЧС России по Курганской области Олега Рожкова в садоводстве «Болдино» произошел пожар. По предварительной версии, случился поджог. В результате возгорания никто не пострадал. Информацию URA.RU сообщил инсайдер, знакомый с ситуацией, в областном УМВД подтвердили факт возгорания.

«Пожар произошел в гостевом доме днем 20 сентября. Возгорание заметили буквально через 5 минут. На место выезжали пожарные расчеты спасателей из Кетово. Предварительная версия — поджог», — уточнил источник.

По его словам, перед пожаром было отключение электричества. Камеры видеонаблюдения выключились на некоторое время, после чего включился генератор. «В этот период времени видимо и проникли злоумышленники. Источник возгорания был под газовым котлом. Если бы пожар вовремя не обнаружили, он мог взорваться», — пояснил источник. С его слов, в это время в коттедже находились жена Рожкова и два его внука. «Никто не пострадал», — пояснил инсайдер.

В пресс-службе МЧС России по Курганской области попросили направить запрос. В пресс-службе УМВД России по Курганской области факт возгорания подтвердили. «Он зарегистрирован в ОМВД России по Кетовского району. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — отметили в полиции.

Сын экс-главы регионального МЧС Илья Рожков подтвердил ЧП. «Но кому надо таким образом оказывать воздействие, мы не понимаем. Никаких угроз ни в адрес семьи, ни в адрес отца, насколько мне известно, не было», — отметил Рожков.

Олега Рожкова обвиняют по четырем уголовным статьям (мошенничество, превышение полномочий, растрата, злоупотребление). Он был задержан в марте 2020 года сотрудниками СУ СКР по Курганской области по материалам, поступившим из регионального УФСБ.