Праймериз «ЕР» в Екатеринбурге пройдут вопреки установкам Турчака

Ранее Андрей Турчак настаивал на прозрачности праймериз «ЕР» в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Праймериз «Единой России» перед довыборами в гордуму Екатеринбурга проходят вопреки установкам секретаря генсовета «ЕР» Андрея Турчака на открытость и конкурентность. Как сообщил URA.RU источник в партии, в преддверии закрытого голосования выборщики получили указание голосовать за экс-справедливоросса Антона Швалева (Верх-Исетский округ) и предпринимателя Виталия Чачина (Ленинский округ).

«Поступают сигналы, что нужно поддержать именно их [Швалева и Чачина]», — сообщил инсайдер. Другой собеседник агентства, знакомый с подготовкой предварительного голосования, заявил, что «не слышал о каких-либо указаниях». «Но нам — не знаю, специально или нет, — не говорят, что Швалев до этого состоял в „Справедливой России“. Просто есть информация, что он „хороший человек“», — отметил источник URA.RU. Пресс-секретарь свердловской «Единой России» Максим Бестфатер заявил, что не располагает информацией об установках в преддверии праймериз.

«Единая Россия» использует четыре модели праймериз. Согласно первой — открытой, — голосовать за кандидатов может любой желающий, согласно второй, до голосования допускаются зарегистрированные выборщики, третья модель допускает участие в голосовании представителей общественных организаций, а четвертая — только членов партии. Ранее секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак настаивал, что в регионах праймериз должны проходить открыто — по первой модели, — чтобы процедура была прозрачна.

Однако в Екатеринбурге 22 сентября она будет закрытой: голосовать за кандидатов будут выборщики из числа рядовых партийцев — около 30 человек в каждом округе. По словам источника URA.RU, выбор закрытой модели связан с нехваткой времени на полноценную кампанию. При этом главный оппонент Швалева в округе — Игорь Рубцов (креатура группы «Таганский ряд») — заявил URA.RU, что готов и к первой — открытой — модели. «Но для меня принципиальной разницы нет», — осторожно сказал он.

Швалева и Чачина, которые ранее участвовали в выборах от «Справедливой России» и не имели отношения к «ЕР», поддерживает авторитетный бизнесмен, контролирующий большинство в гордуме Екатеринбурга.