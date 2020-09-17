Доказано: голосование в Екатеринбурге — главные выборы в России

Праймериз «Единой России» в Екатеринбурге пройдут 22 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-депутат гордумы Екатеринбурга Антон Швалев и бизнесмен Виталий Чачин, которые считались неизбираемыми в силу своих политических воззрений, придумали, как попасть в представительный орган власти (довыборы пройдут 22 ноября). Сторонники «Справедливой России» подали заявки на участие в праймериз «Единой России», против них баллотируются уважаемые единороссы. Об этом сообщили источники агентства и подтвердили сами политики.

Швалев и Чачин считаются протеже одного бизнесмена, который через пул своих депутатов в гордуме пытается подчинить себе мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Изначально два кандидата планировали бороться за свободные мандаты лихо: просто заявившись на выборы от «Справедливой России» (бизнесмен приятельствует с губернатором Омской области Александром Бурковым и через него влияет на свердловское отделение СР).

В 2018 году Швалев и Чачин участвовали в выборах в гордуму Екатеринбурга от «Справедливой России». Швалеву тогда удалось победить (позже он оставил мандат ради командировки в Омск), Чачин занял второе место. Но претензии на победу от СР в этот раз в истеблишменте посчитали беспрецедентной наглостью. Во-первых, после ряда событий «Единая Россия» потеряла большинство в гордуме, во-вторых, другие центры влияния считают, что в думе должен быть баланс интересов, а не партия одного коммерсанта.

Швалев и Чачин практически выбыли из игры, поскольку к «Единой России» не имеют никакого отношения. Однако сегодня они зарегистрировались на праймериз партии власти (пройдут 22 сентября). В разговоре с URA.RU Чачин подчеркнул: «Ради справедливости: в 2018 году я сначала участвовал в праймериз „Единой России“, но был вынужден идти от другой партии». Швалев не ответил на звонок корреспондента.

Это настоящий скандал, потому что на мандаты рассчитывают реальные единороссы, много лет работающие в интересах партии, и доказавшие свое право на изменение общественного статуса. Среди них помощник главы Верх-Исетского районного отделения ЕР Анатолия Никифорова Игорь Рубцов, бизнесмен Сергей Шамов, который работает в качестве подрядчика с мэрией Екатеринбурга.

В Ленинском округе за поддержку «Единой России», помимо Чачина, будут бороться православный активист Александр Гавриленко, Ольга Козлова и Юрий Урусов. «Окончательный список участников предварительного голосования будет сформирован после принятия оргкомитетом решения по всем кандидатам, подавшим документы», — уточнили в «ЕР».

Источник агентства утверждает, что Швалев и Чачин будут допущены до праймериз, и на самом голосовании будет «настоящая бойня». Интерес в том, что другие влиятельные екатеринбуржцы не намерены стоять в стороне и не считают, что в случае победы Швалева и Чачина на праймериз, те обязательно должны победить на реальных выборах. А это значит, что довыборы в гордуму Екатеринбурга станут реально самой главной ноябрьской избирательной кампанией в России.